У Дніпрі на Тополі відкрили пункт обігріву

Тепер у дніпрян є ще одна можливість залишатися спокійними під час блекаутів у місті.
Біля поліцейської станції на Тополі-2, 7-а, відкрили пункт незламності, в якому люди під час масових відключень зможуть отримати підтримку поліції, обігрітися і підключитися до електромережі.
У пункті незламності є:
Також нагадуємо, що під час відсутності електроенергії та зв’язку поліцейські готові інформувати про повітряні тривоги за допомогою гучномовців на службових авто.
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