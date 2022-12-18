У Дніпрі на Тополі відкрили пункт обігріву

У Дніпрі на житловому масиві Тополя відкрили ще один пункт обігріву.

Тепер у дніпрян є ще одна можливість залишатися спокійними під час блекаутів у місті.

Біля поліцейської станції на Тополі-2, 7-а, відкрили пункт незламності, в якому люди під час масових відключень зможуть отримати підтримку поліції, обігрітися і підключитися до електромережі.

У пункті незламності є:

генератор

стільці

електрочайники

вода

ліжка з постільною білизною

Також нагадуємо, що під час відсутності електроенергії та зв’язку поліцейські готові інформувати про повітряні тривоги за допомогою гучномовців на службових авто.

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