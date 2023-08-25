У Дніпрі на Савченка вночі горів склад: пожежу гасили 19 рятувальників

Сьогодні вночі на вулиці Юрія Савченка сталася пожежа.

Там горіло одноповерхове складське приміщення. Площа займання склала 200 кв. м.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 03:48.

Рятувальники оперативно прибули на місце. Полум’я локалізували о 04:30 та ліквідували о 05:00.

Вогонь пошкодив металевий профіль будівлі, знищив речі та особисте майно.

На щастя, ніхто не постраждав.

До гасіння пожежі залучили 19 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

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