У Дніпрі на Савченка вночі горів склад: пожежу гасили 19 рятувальників

Там горіло одноповерхове складське приміщення. Площа займання склала 200 кв. м.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 03:48.
Рятувальники оперативно прибули на місце. Полум’я локалізували о 04:30 та ліквідували о 05:00.
Вогонь пошкодив металевий профіль будівлі, знищив речі та особисте майно.
На щастя, ніхто не постраждав.
До гасіння пожежі залучили 19 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
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