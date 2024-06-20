У Дніпрі на розі вулиць Воскресенської та Володимира Великого зіткнулися фура та Subaru

У четвер, 20 червня, на розі вулиць Воскресенської та Володимира Великого сталася ДТП. Зіткнулися фура та Subaru. Попередньо, обійшлося без постраждалих.
Через ДТП ускладнено рух та збирається невеликий затор, повідомляє Дніпро Інфо.
Водії чекають патрульну поліцію.
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