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  • У Дніпрі на розі вулиць Воскресенської та Володимира Великого зіткнулися фура та Subaru

У Дніпрі на розі вулиць Воскресенської та Володимира Великого зіткнулися фура та Subaru

Сьогодні 20:04
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У середмісті Дніпра затор через ДТП.

Новости Днепра про У Дніпрі на розі вулиць Воскресенської та Володимира Великого зіткнулися фура та Subaru

У четвер, 20 червня, на розі вулиць Воскресенської та Володимира Великого сталася ДТП. Зіткнулися фура та Subaru. Попередньо, обійшлося без постраждалих. 

Через ДТП ускладнено рух та збирається невеликий затор, повідомляє Дніпро Інфо. 

Водії чекають патрульну поліцію. 

Новости Днепра про У Дніпрі на розі вулиць Воскресенської та Володимира Великого зіткнулися фура та Subaru

 

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Новости Днепра про У Дніпрі на розі вулиць Воскресенської та Володимира Великого зіткнулися фура та SubaruУкраїнська

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