У Дніпрі на розі вулиць Шевченка та Гончара сталася потрійна ДТП

Близько 17:30 на розі вулиць Гончара та Шевченка сталася потрійна ДТП. Про це повідомляє Dnepr.info.
Біля пішохідного переходу зіткнулися три автівки. Рух дещо ускладнено. Якщо збираєтесь у цьому напрямку – майте на увазі. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Водії понівечених авто викликали на місце патрульну поліцію.
В обставинах ДТП розбиратиметься слідчий.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на залізничній станції Проспектна знайшли тіло невідомого чоловіка. Як пізніше повідомили у поліції, це 48-річний місцевий мешканець. На його тілі не виявили тілесних ушкоджень. Труп відправили на судмедекспертизу.
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