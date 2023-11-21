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У Дніпрі на розі вулиць Шевченка та Гончара сталася потрійна ДТП

Сьогодні 17:46
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Рух ускладнено.

Новости Днепра про У Дніпрі на розі вулиць Шевченка та Гончара сталася потрійна ДТП

Близько 17:30 на розі вулиць Гончара та Шевченка сталася потрійна ДТП. Про це повідомляє Dnepr.info.

Біля пішохідного переходу зіткнулися три автівки. Рух дещо ускладнено. Якщо збираєтесь у цьому напрямку – майте на увазі. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Водії понівечених авто викликали на місце патрульну поліцію. 

В обставинах ДТП розбиратиметься слідчий. 

Новости Днепра про У Дніпрі на розі вулиць Шевченка та Гончара сталася потрійна ДТП

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на залізничній станції Проспектна знайшли тіло невідомого чоловіка. Як пізніше повідомили у поліції, це 48-річний місцевий мешканець. На його тілі не виявили тілесних ушкоджень. Труп відправили на судмедекспертизу. 

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Новости Днепра про У Дніпрі на розі вулиць Шевченка та Гончара сталася потрійна ДТПУкраїнська

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