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  • У Дніпрі на проспекті Яворницього посеред дороги спалахнуло авто (ВІДЕО)

У Дніпрі на проспекті Яворницього посеред дороги спалахнуло авто (ВІДЕО)

Сьогодні 16:15
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У Дніпрі на центральному проспекті палає автівка.

Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Яворницього посеред дороги спалахнуло авто (ВІДЕО)

У четвер, 15 серпня, на проспекті Дмитра Яворницького містяни стали свідками автомобільної пожежі. Посеред дороги загорілася автівка. Вогонь спалахнув під капотом, після чого швидко перекинувся в салон. 

Попередньо, з водієм все добре, він встиг вискочити із машини на свіже повітря. На місці вже працюють рятувальники ДСНС. На відео, яке ширять в мережі, можна побачити, що вогонь досить сильний, а частина автівки вже згоріла. 

Чекаємо на офіційні деталі від ДСНС.

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Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Яворницього посеред дороги спалахнуло авто (ВІДЕО)Українська

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