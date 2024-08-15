У Дніпрі на проспекті Яворницього посеред дороги спалахнуло авто (ВІДЕО)

У Дніпрі на центральному проспекті палає автівка.

У четвер, 15 серпня, на проспекті Дмитра Яворницького містяни стали свідками автомобільної пожежі. Посеред дороги загорілася автівка. Вогонь спалахнув під капотом, після чого швидко перекинувся в салон.

Попередньо, з водієм все добре, він встиг вискочити із машини на свіже повітря. На місці вже працюють рятувальники ДСНС. На відео, яке ширять в мережі, можна побачити, що вогонь досить сильний, а частина автівки вже згоріла.

Чекаємо на офіційні деталі від ДСНС.

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