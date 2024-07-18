У Дніпрі на проспекті Яворницького через ДТП трамвай перегородив дорогу: рух ускладено

У четвер, 18 липня, на перетині проспекту Дмитра Яворницького та вулиці Вернадського сталася ДТП з трамваєм.
Про це повідомили в Ситуаційному центрі Дніпра.
Через ДТП нині перекрито проїзну частину. Повідомляється, що трамваєм перегороджено проїзд в бік вулиці Гоголя.
Трамваї в напрямку ЦУМу тимчасово не курсують.
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