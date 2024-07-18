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  • У Дніпрі на проспекті Яворницького через ДТП трамвай перегородив дорогу: рух ускладено

У Дніпрі на проспекті Яворницького через ДТП трамвай перегородив дорогу: рух ускладено

Сьогодні 10:07
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У середмісті Дніпра трамвай, який втрапив у ДТП перекрив дорогу.

Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Яворницького через ДТП трамвай перегородив дорогу: рух ускладено

У четвер, 18 липня, на перетині проспекту Дмитра Яворницького та вулиці Вернадського сталася ДТП з трамваєм.

Про це повідомили в Ситуаційному центрі Дніпра.

Через ДТП нині перекрито проїзну частину. Повідомляється, що трамваєм перегороджено проїзд в бік вулиці Гоголя.

Трамваї в напрямку ЦУМу тимчасово не курсують. 

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Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Яворницького через ДТП трамвай перегородив дорогу: рух ускладеноУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Яворницького через ДТП трамвай перегородив дорогу: рух ускладеноРусский

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