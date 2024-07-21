У Дніпрі на проспекті Слобожанському легковик врізався у фуру

Серйозна ДТП сьогодні вранці сталася у Дніпрі.

Про це повідомляє Telegram-канал “Хдніпро“.

За попередньою інформацією, легковик намагався проїхати на червоний сигнал світлофора, та врізався у вантажівку.

З вантажівки витікає бензин, рух на перехресті вулиці Байкальська ускладнений.

Офіційної інформації про причини ДТП не було.

Про кількість постраждалих та їх стан здоров’я не повідомлялось. На місці працюють відповідні служби.

Сьогодні ми писали про те, що вночі сили ППО збили 4 ворожих шахеди.

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