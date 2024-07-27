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У Дніпрі на проспекті Нігояна сталася серйозна ДТП

Сьогодні 10:33
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Сьогодні у Дніпрі сталася серйозна ДТП.

Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Нігояна сталася серйозна ДТП

Про це повідомляють наші журналісти з місця подій.

Біля автовокзалу в аварію потрапив пасажирський автобус.

Рух автівок в обидві сторони ускладнено.

Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Нігояна сталася серйозна ДТП

Що стало причиною ДТП невідомо, офіційна інформація буде згодом.

Рух трамваїв тимчасово призупинено. 

Сьогодні ми писали про те, що над Дніпропетровщиною сили ППО збили 2 ворожі шахеди.

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Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Нігояна сталася серйозна ДТПУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Нігояна сталася серйозна ДТПРусский

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