У Дніпрі на проспекті Нігояна сталася серйозна ДТП

Сьогодні у Дніпрі сталася серйозна ДТП.

Про це повідомляють наші журналісти з місця подій.

Біля автовокзалу в аварію потрапив пасажирський автобус.

Рух автівок в обидві сторони ускладнено.

Що стало причиною ДТП невідомо, офіційна інформація буде згодом.

Рух трамваїв тимчасово призупинено.

Сьогодні ми писали про те, що над Дніпропетровщиною сили ППО збили 2 ворожі шахеди.

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