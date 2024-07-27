У Дніпрі на проспекті Нігояна сталася серйозна ДТП

Про це повідомляють наші журналісти з місця подій.
Біля автовокзалу в аварію потрапив пасажирський автобус.
Рух автівок в обидві сторони ускладнено.
Що стало причиною ДТП невідомо, офіційна інформація буде згодом.
Рух трамваїв тимчасово призупинено.
Сьогодні ми писали про те, що над Дніпропетровщиною сили ППО збили 2 ворожі шахеди.
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Гарного дня, друзі!