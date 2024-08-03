У Дніпрі на проспекті Миру вантажівка в’їхала в легковик на пішохідному переході

Сьогодні у Дніпрі сталася серйозна ДТП.

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний”.

На проспекті Миру вантажівка в’їхала в легковий автомобіль марки Hyundai.

Інцидент трапився коли водій легковика пропускав пішохода, який вийшов за автобуса.

На місці працюють відповідні служби, рух на цій ділянці дороги ускладнений.

Про загиблих чи постраждалих не повідомляється.

Сьогодні ми писали про пожежу у Криворізькому районі, яка трапилась на території приватного домоволодіння.

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