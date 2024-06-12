У Дніпрі на проспекті Калнишевського збили дівчину з собакою (ВІДЕО)

У Дніпрі на "зебрі" збили дівчину з собакою.

ДТП сталася у середу, 12 червня, на проспекті Петра Калнишевського. Мікроавтобус Mercedes збив жінку з собакою на переході, пише Інформатор.

Мікроавтобус рухався по Калнишевського у напрямку вулиці Старочумацької (колишня Байкальська). Відомо, що дівчина разом з собакою переходила дорогу “на зебрі”, коли на неї наїхала маршрутка.

Дівчині допомагали перехожі. Постраждала також собака, яка була разом з господаркою.

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