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У Дніпрі на проспекті Калнишевського збили дівчину з собакою (ВІДЕО)

Сьогодні 20:42
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У Дніпрі на "зебрі" збили дівчину з собакою.

Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Калнишевського збили дівчину з собакою (ВІДЕО)

ДТП сталася у середу, 12 червня, на проспекті Петра Калнишевського. Мікроавтобус Mercedes збив жінку з собакою на переході, пише Інформатор. 

Мікроавтобус рухався по Калнишевського у напрямку вулиці Старочумацької (колишня Байкальська). Відомо, що дівчина разом з собакою переходила дорогу “на зебрі”, коли на неї наїхала маршрутка. 

Дівчині допомагали перехожі. Постраждала також собака, яка була разом з господаркою. 

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Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Калнишевського збили дівчину з собакою (ВІДЕО)Українська

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