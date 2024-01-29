У Дніпрі на проспекті Івана Мазепи зіткнулися маршрутка та таксі Bolt (ФОТО)

Вдень 29 січня на проспекті Мазепи зіткнулися маршрутка №157А та таксі з емблемою Bolt.
Про це повідомляє Dnepr.info.
За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Після зіткнення, водій маршрутки випустив пасажирів.
Ймовірно, керманич таксі не встиг загальмувати та врізався у транспорт.
На місце викликали патрульну поліцію, яка розбиратиметься в обставинах ДТП.
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