У Дніпрі на проспекті Івана Мазепи зіткнулися маршрутка та таксі Bolt (ФОТО)

У Дніпрі на проспекті Івана Мазепи сталася ДТП.

Вдень 29 січня на проспекті Мазепи зіткнулися маршрутка №157А та таксі з емблемою Bolt.

Про це повідомляє Dnepr.info.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Після зіткнення, водій маршрутки випустив пасажирів.

Ймовірно, керманич таксі не встиг загальмувати та врізався у транспорт.

На місце викликали патрульну поліцію, яка розбиратиметься в обставинах ДТП.

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