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  • У Дніпрі на проспекті Івана Мазепи зіткнулися маршрутка та таксі Bolt (ФОТО)

У Дніпрі на проспекті Івана Мазепи зіткнулися маршрутка та таксі Bolt (ФОТО)

Сьогодні 15:30
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У Дніпрі на проспекті Івана Мазепи сталася ДТП.

Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Івана Мазепи зіткнулися маршрутка та таксі Bolt (ФОТО)

Вдень 29 січня на проспекті Мазепи зіткнулися маршрутка №157А та таксі з емблемою Bolt. 

Про це повідомляє Dnepr.info.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Після зіткнення, водій маршрутки випустив пасажирів. 

Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Івана Мазепи зіткнулися маршрутка та таксі Bolt (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Івана Мазепи зіткнулися маршрутка та таксі Bolt (ФОТО)

Ймовірно, керманич таксі не встиг загальмувати та врізався у транспорт. 

На місце викликали патрульну поліцію, яка розбиратиметься в обставинах ДТП.

Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Івана Мазепи зіткнулися маршрутка та таксі Bolt (ФОТО)

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