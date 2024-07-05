У Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького зіткнулися трамваї

Відео та фото з місця інциденту поширили у місцевих Telegram-каналах.
На опублікованих матеріалах видно, результат зіткнення місцевих трамваїв. Ймовірно, трамвай ззаду на швидкості “влетів” у попередній – про це свідчить положення транспорту та значні пошкодження лобового та заднього скла.
Окрім того, очевидці повідомляють про постраждалих та опублікували фото, на якому видно чоловіка, який, ймовірно травмувався – на його руці можна побачити кров.
Однак офіційної інформації щодо постраждалих внаслідок аварії немає. В поліції також не має інформації щодо інциденту.
Кореспонденти dnepr.info дізналися у речниці Дніпровського районного управління поліції Аліни Стадник про те, що на місце слідчі не виїжджали.
У мережі також опублікували фото, на яких видно, що на місці події працює аварійна служба.
Нагадаємо, у Дніпрі розпочали другий етап ремонту по просп. Лесі Українки: є зміни у роботі транспорту.
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