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У Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького зіткнулися трамваї

Сьогодні 12:22
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На проспекті Богдана Хмельницького у Дніпрі сталася ДТП за участі двох трамваїв.

Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького зіткнулися трамваї

Відео та фото з місця інциденту поширили у місцевих Telegram-каналах.

На опублікованих матеріалах видно, результат зіткнення місцевих трамваїв. Ймовірно, трамвай ззаду на швидкості “влетів” у попередній – про це свідчить положення транспорту та значні пошкодження лобового та заднього скла. 

Окрім того, очевидці повідомляють про постраждалих та опублікували фото, на якому видно чоловіка, який, ймовірно травмувався – на його руці можна побачити кров.

Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького зіткнулися трамваї

Однак офіційної інформації щодо постраждалих внаслідок аварії немає. В поліції також не має інформації щодо інциденту. 

Кореспонденти dnepr.info дізналися у речниці Дніпровського районного управління поліції Аліни Стадник про те, що на місце слідчі не виїжджали. 

У мережі також опублікували фото, на яких видно, що на місці події працює аварійна служба.

Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького зіткнулися трамваї

Нагадаємо, у Дніпрі розпочали другий етап ремонту по просп. Лесі Українки: є зміни у роботі транспорту.

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Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького зіткнулися трамваїУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького зіткнулися трамваїРусский

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