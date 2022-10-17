У Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького збили лисицю (ВІДЕО)

Чорно-бура лисиця гуляла по проспекту серед машин.

На проспекті Богдана Хмельницького збили лисицю. Про це повідомляють очевидці в телеграм-каналах.

На проспекті Богдана Хмельницького під авто попала лиса чорнобурка, – зазначає автор допису.

Відомо, що тварина залишилася жива, але продовжила бродити по проспекту серед машин. Як лисиця потрапила в місто – не відомо. Зазначимо, що чорно-бура лисиця – морфа звичайної лисиці, яка використовується у тваринництві для отримання хутра, з якого роблять одяг, наприклад шубу-чорнобурку.

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