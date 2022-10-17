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У Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького збили лисицю (ВІДЕО)

Сьогодні 13:57
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Чорно-бура лисиця гуляла по проспекту серед машин.

Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького збили лисицю (ВІДЕО)

На проспекті Богдана Хмельницького збили лисицю. Про це повідомляють очевидці в телеграм-каналах. 

На проспекті Богдана Хмельницького під авто попала лиса чорнобурка, – зазначає автор допису. 

Відомо, що тварина залишилася жива, але продовжила бродити по проспекту серед машин. Як лисиця потрапила в місто – не відомо. Зазначимо, що чорно-бура лисиця – морфа звичайної лисиці, яка використовується у тваринництві для отримання хутра, з якого роблять одяг, наприклад шубу-чорнобурку.

 

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Новости Днепра про У Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького збили лисицю (ВІДЕО)Українська

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