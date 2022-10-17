У Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького збили лисицю (ВІДЕО)

На проспекті Богдана Хмельницького збили лисицю. Про це повідомляють очевидці в телеграм-каналах.
На проспекті Богдана Хмельницького під авто попала лиса чорнобурка, – зазначає автор допису.
Відомо, що тварина залишилася жива, але продовжила бродити по проспекту серед машин. Як лисиця потрапила в місто – не відомо. Зазначимо, що чорно-бура лисиця – морфа звичайної лисиці, яка використовується у тваринництві для отримання хутра, з якого роблять одяг, наприклад шубу-чорнобурку.
Читайте також:
Автор:
Ворог знову завдав удар на один із об'єктів енергетичної інфраструктури…
Багато вулиць Дніпра за всю історію існування міста неодноразово змінювали…
У шматку м'яса, купленому в місцевому магазині, знайшли шматок голки.
У Дніпрі та області почалися екстрені відключення світла.