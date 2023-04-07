У Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького через ДТП збирається кілометровий затор (ФОТО)

У Дніпрі затори через аварію.

У п’ятницю, 7 квітня, на проспекті Богдана Хмельницького сталася ДТП. Попередньо відомо, що обійшлося без постраждалих. У Ситуаційному центрі Дніпра повідомили про ускладнення руху на цій ділянці шляху у бік вулиці Грушевського.

На місці працює патрульна поліція, тому частина дороги перекрита та водіям доводиться об’їзджати місце ДТП, через що утворився кілометровий затор.

Сьогодні не пощастило також водіям на вулиці Березинській. Там сталася серйозна ДТП. Заторів немає, але є невелике ускладення руху у бік Донецького шосе, перед поворотом на вулицю Нижньодніпровську. Чи є постраждалі – не уточнюється.

Будьте обережні.

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