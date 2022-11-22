У Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького 69-річна жінка потрапила під колеса Mercedes

Там 69-річна жінка потрапила під колеса Mercedes.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Дніпропетровській області.
Попередньо відомо, що жінка переходила дорогу у невстановленому для цього місці і потрапила під колеса авто. Вона отримала травми. Потерпілу госпіталізували.
Усі обставини ДТП будуть встановлювати правоохоронці.
Шановні учасники дорожнього руху! Будьте обережними, дотримуйтесь правил та використовуйте світлоповертальні елементи! – закликають патрульні.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі чоловік після аварії погрожував водієві 88-ї маршрутки ножем.
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Александра Лучка
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Дякуємо медикам за їхню роботу.
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