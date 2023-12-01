У Дніпрі на пожежі загинув чоловік: коментар ДСНС

Дані загиблого встановлюються.

Сьогодні, 1 грудня, у Дніпрі на вулиці Оксани Мешко (раніше – Єнісейська) Індустріального району сталася пожежа – там горіли речі домашнього вжитку всередині одноповерхового житлового будинку.

Рятувальники оперативно прибули на місце та ліквідували займання. Загальна площа пожежі склала 7 кв. м.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

На жаль, під час гасіння займання ДСНС-ники виявили тіло чоловіка – його дані встановлюються.

До місця виклику залучили 7 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Новокодацькому районі Дніпра вночі помітили багато рятувальників та пожежної техніки: що сталося. Також ми повідомляли, що у Дніпрі горів трамвай №11: є зміни у русі (ФОТО).

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