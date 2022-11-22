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У Дніпрі на Поля зіштовхнулися Toyota та Jac: рух ускладнено

Сьогодні 14:59
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Сьогодні, 22 листопада, у Дніпрі на проспекті Поля сталася аварія.

Новости Днепра про У Дніпрі на Поля зіштовхнулися Toyota та Jac: рух ускладнено

Там зіштовхнулися Toyota та Jac.

Відео моменту ДТП опублікували у соціальній мережі.

На кадрах видно, що водій Toyota вирішив з’їхати в другий ряд, але водій Jac чи не помітив його, чи не захотів пропускати, тому сталася аварія.

Попередньо, ніхто не постраждав.

Наразі рух проспектом ускладнений – враховуйте цю інформацію!

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Новости Днепра про У Дніпрі на Поля зіштовхнулися Toyota та Jac: рух ускладненоУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на Поля зіштовхнулися Toyota та Jac: рух ускладненоРусский

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