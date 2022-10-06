У Дніпрі на пішохідному переході Suzuki збив 15-річну дівчинку

Там на пішохідному переході автомобіль Suzuki збив 15-річну дівчинку. Її госпіталізували у лікарню.
Про це повідомляє “Інформатор”.
Як розповів водій, потерпіла, розмовляючи по телефону, вибігла на пішохідний перехід. Чоловік доклав усіх зусиль, аби загальмувати, але, на жаль, уникнути зіткнення не вдалось.
Усі деталі аварії з’ясує слідчий з ДТП.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі водій іномарки збив 85-річного велосипедиста.
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