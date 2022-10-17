У Дніпрі на пішохідному переході іномарка сбила 65-річну жінку

Сьогодні, 17 жовтня, приблизно о 6.20 на вулиці Панікахи сталася аварія.

Там на нерегульованому пішохідному переході Renault збив 65-річну жінку.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Зазначається, що водій не встиг загальмувати та збив пенсіонерку. Жінка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована до лікарні.

Усі обставини ДТП з’ясовують слідчі.

Нагадаємо, раніше ми писали: смертельна ДТП біля Братського: подробиці від ДСНС.

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