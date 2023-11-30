У Дніпрі на Перемозі в провулку Добровольців зіткнулися Hyundai та Citroen: деталі

30 листопада у Дніпра завершується черговою ДТП.

У четвер, 30 листопада, на ж/м Перемога, а саме в провулку Добровольців не розминулися Hyundai та Citroen. Машини зіштовхнулися посеред дороги. На щастя, обійшлося без постраждалих, хоча в Citroen значно пошкоджений бампер.

На місці працює поліція. Про це повідомляє Dnepr.info.

Нагадаємо, сьогодні також сталася серйозна ДТП на Запорізькому шосе. Там зіткнулися Ford та Volkswagen: одна із автівок “відлетіла” в паркан. За попередніми даними, Ford рухався по Запорізькому шосе у бік ТРЦ “Дафі”. Коли він повертав на Генерала Пушкіна, в нього врізався Volkswagen, який їхав по Запорізькому шосе у напрямку проспекту Богдана Хмельницького.

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