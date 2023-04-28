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У Дніпрі на Перемозі сталася аварія: рух ускладнено

Сьогодні 19:45
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Поблизу McDonald's на Перемозі сталося ДТП.

Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі сталася аварія: рух ускладнено

У бік вулиці Космічної створюється величезний затор. Рух транспорту ускладнено. 

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Місце аварії огородили конусами, працюють патрульні поліцейські.

Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі сталася аварія: рух ускладнено

Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі сталася аварія: рух ускладнено

Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі сталася аварія: рух ускладнено

Фото: dnepr.info

Раніше ми писали: У Кам’янському авто збило 5-річну дівчинку на “зебрі”: дитина зараз в реанімації Дніпра

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Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі сталася аварія: рух ускладненоУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі сталася аварія: рух ускладненоРусский

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