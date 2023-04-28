У Дніпрі на Перемозі сталася аварія: рух ускладнено

У бік вулиці Космічної створюється величезний затор. Рух транспорту ускладнено.
За попередньою інформацією, постраждалих немає. Місце аварії огородили конусами, працюють патрульні поліцейські.
Фото: dnepr.info
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