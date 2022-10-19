У Дніпрі на Перемозі-4 сталася ДТП з двома маршрутками

У середу, 19 жовтня, на житловому масиві Перемога сталася ДТП з двома маршрутками. Про це повідомляє Dnepr.info.
Відомо, що в аварію потрапили маршрутки 18 і 29. На місці ДТП ускладнено рух. Попередньо, без постраждалих.
У обставинах справи розбирається патрульна поліція.
Нагадаємо, це вже не перша ДТП на Перемозі на сьогодні. Уранці поблизу ТЦ Новий континент зіткнулися три маршрутки. Через це був ускладнений рух тролейбусів.
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