Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі на Перемозі-4 сталася ДТП з двома маршрутками

Сьогодні 13:58
просмотров

На Перемозі нова ДТП.
Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі-4 сталася ДТП з двома маршрутками

 

У середу, 19 жовтня, на житловому масиві Перемога сталася ДТП з двома маршрутками. Про це повідомляє Dnepr.info.

Відомо, що в аварію потрапили маршрутки 18 і 29. На місці ДТП ускладнено рух. Попередньо, без постраждалих. 

У обставинах справи розбирається патрульна поліція. 

Нагадаємо, це вже не перша ДТП на Перемозі на сьогодні. Уранці поблизу ТЦ Новий континент зіткнулися три маршрутки. Через це був ускладнений рух тролейбусів. 

Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі-4 сталася ДТП з двома маршрутками

 

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі-4 сталася ДТП з двома маршруткамиУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі підприємцям, які не економитимуть електроенергію, вимикатимуть світло
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:21
    У Дніпрі підприємцям, які не економитимуть електроенергію, вимикатимуть світло

    У Дніпрі економлять електроенергію у зв'язку з недавніми обстрілами.

    Мер Дніпра розповів, як отримати до 500 тис гривень компенсації за зруйноване обстрілами майно
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:25
    Мер Дніпра розповів, як отримати до 500 тис гривень компенсації за зруйноване обстрілами майно

    Під час вчорашнього обстрілу Дніпра вибуховою хвилею пошкодило близько 30…

    У Дніпрі на Донецькому шосе горів автомобіль
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:52
    У Дніпрі на Донецькому шосе горів автомобіль

    Сьогодні, 19 жовтня, о 08:53 на лінію «101» повідомили, що…

    Полиці для буккросингу: де у Дніпрі можна взяти книгу «напрокат»
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:26
    Полиці для буккросингу: де у Дніпрі можна взяти книгу «напрокат»

    Буккросінг - термін, що означає безкоштовний обмін різними книгами. Він…

    Наверх