У Дніпрі на переході фура збила жінку (ВІДЕО)

Сьогодні, 27 лютого, у Дніпрі на вулиці Коцюбинського сталася аварія.

Там вантажівка на пішохідному переході збила жінку.

Відео моменту аварії опублікували у соціальній мережі.

Зазначається, що постраждала та водій залагодили проблему на місці. Від допомоги медиків жінка відмовилася.

Будь ласка, будьте обережні на дорогах та дотримуйтеся правил дорожнього руху!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі сталася смертельна аварія: тіла загиблих діставали рятувальники.

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