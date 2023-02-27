Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі на переході фура збила жінку (ВІДЕО)

Сьогодні 15:25
просмотров

Сьогодні, 27 лютого, у Дніпрі на вулиці Коцюбинського сталася аварія.

Новости Днепра про У Дніпрі на переході фура збила жінку (ВІДЕО)

Там вантажівка на пішохідному переході збила жінку.

Відео моменту аварії опублікували у соціальній мережі.

Зазначається, що постраждала та водій залагодили проблему на місці. Від допомоги медиків жінка відмовилася.

Будь ласка, будьте обережні на дорогах та дотримуйтеся правил дорожнього руху!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі сталася смертельна аварія: тіла загиблих діставали рятувальники.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі на переході фура збила жінку (ВІДЕО)Українська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Кривому Розі сталася смертельна аварія: тіла загиблих діставали рятувальники
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:11
    У Кривому Розі сталася смертельна аварія: тіла загиблих діставали рятувальники

    Сьогодні, 27 лютого, у Кривому Розі сталася смертельна аварія.

    У Дніпрі рятують однорічну дитину, яка перекинула на себе чашку з окропом
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:24
    У Дніпрі рятують однорічну дитину, яка перекинула на себе чашку з окропом

    У малечі опік голови, шиї та тулубу 2-го ступеня.

    Вилетів в кювет та перевернувся: на Дніпропетровщині сталася ДТП з постраждалими
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:19
    Вилетів в кювет та перевернувся: на Дніпропетровщині сталася ДТП з постраждалими

    На Дніпропетровщині сталася ДТП.

    Авто вилетіло в кювет та перекинулося: на Дніпропетровщині в ДТП постраждали водій і пасажирка
    Новини Дніпра
    Вчора 17:40
    Авто вилетіло в кювет та перекинулося: на Дніпропетровщині в ДТП постраждали водій і пасажирка

    У неділю, 26 лютого, у Кам'янському на вулиці Привільній сталася…

    Наверх