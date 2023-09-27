У Дніпрі на Паторжинського сталася ДТП з мотоциклістом

У Дніпрі на вулиці Паторжинського сталася ДТП.
Поруч з пішохідним переходом лежить скутер/мотоцикл, а місце ймовірної аварії огородили сигнальними конусами. На місці вже працює поліція. Рух дещо ускладнено.
Про постраждалих наразі нічого не відомо.
Нагадаємо, раніше у Дніпрі невідомий грозився підірвати одну зі шкіл. А на Перемозі догхантери розкидають отруту для щурів.
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У такий спосіб догхантери намагаються потруїти собак.
Ремонтні роботи триватимуть з 6 до 27 жовтня.
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