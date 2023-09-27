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У Дніпрі на Паторжинського сталася ДТП з мотоциклістом

Сьогодні 11:20
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Рух трохи ускладнено.

Новости Днепра про У Дніпрі на Паторжинського сталася ДТП з мотоциклістом

У Дніпрі на вулиці Паторжинського сталася ДТП. 

Поруч з пішохідним переходом лежить скутер/мотоцикл, а місце ймовірної аварії огородили сигнальними конусами. На місці вже працює поліція. Рух дещо ускладнено. 

Про постраждалих наразі нічого не відомо.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі невідомий грозився підірвати одну зі шкіл. А на Перемозі догхантери розкидають отруту для щурів. 

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