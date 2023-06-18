У Дніпрі на Набережній Заводській Nissan збив безхатька: постраждалого госпіталізували (ФОТО)

У неділю, 18 червня, на Набережній Заводській у Дніпрі сталася ДТП. Там автомобіль марки Nissan Leaf збив безхатька, який несподівано вибіг на дорогу.

Як розповів водій легковика, він рухався на розворот, аж раптом на проїжджу частину вибігли два чоловіки. Один із низ потрапив під колеса та отримав серйозні травми.

Про це пише dnepr.info з посиланням на “Дніпро Оперативний”.

Відомо, що постраждалого безхатька госпіталізували до лікарні. Наразі всі обставини та деталі з’ясовують правоохоронці.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: