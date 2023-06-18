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  • У Дніпрі на Набережній Заводській Nissan збив безхатька: постраждалого госпіталізували (ФОТО)

У Дніпрі на Набережній Заводській Nissan збив безхатька: постраждалого госпіталізували (ФОТО)

Сьогодні 14:11
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У неділю, 18 червня, на Набережній Заводській у Дніпрі сталася ДТП. Там автомобіль марки Nissan Leaf збив безхатька, який несподівано вибіг на дорогу.

Новости Днепра про У Дніпрі на Набережній Заводській Nissan збив безхатька: постраждалого госпіталізували (ФОТО)

Як розповів водій легковика, він рухався на розворот, аж раптом на проїжджу частину вибігли два чоловіки. Один із низ потрапив під колеса та отримав серйозні травми. 

Про це пише dnepr.info з посиланням на “Дніпро Оперативний”.

Відомо, що постраждалого безхатька госпіталізували до лікарні. Наразі всі обставини та деталі з’ясовують правоохоронці. 

Новости Днепра про У Дніпрі на Набережній Заводській Nissan збив безхатька: постраждалого госпіталізували (ФОТО)

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Новости Днепра про У Дніпрі на Набережній Заводській Nissan збив безхатька: постраждалого госпіталізували (ФОТО)Українська Новости Днепра про У Дніпрі на Набережній Заводській Nissan збив безхатька: постраждалого госпіталізували (ФОТО)Русский

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