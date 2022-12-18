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У Дніпрі на Набережній Заводській евакуатор збив чоловіка

Сьогодні 10:00
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В суботу ввечері, 17 грудня, на Набережній Заводській у Дніпрі сталася дорожно-транспортна пригода.

Новости Днепра про У Дніпрі на Набережній Заводській евакуатор збив чоловіка

Як розповів водій, він рухався у напрямку Червоного каменю. У цей час посеред дороги йшов пішохід. Оскільки він був у чорному одязі, водій не помітив чоловіка та збив.

Із попереднім діагнозом перелом ніг, постраждалого госпіталізували до лікарні.

Джерело: Інформатор

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