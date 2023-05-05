У Дніпрі на Набережній Заводській авто зіткнулося з бетономішалкою: відео

У п’ятницю, 5 травня, на Набережній Заводській сталася ДТП. Зіткнулися бетономішалка та авто. Очевидці публікують відео з місця аварії.
Попередньо, без постраждалих, але легковик сильно пошкоджений. У сторону центра міста трохи ускладнений рух. На місці вже працюють патрульні.
Відео-доказ опублікували в телеграм-каналі “Ну і Дніпро”.
Нагадаємо, сьогодні рано вранці на вулиці Січових Стрільців сталася смертельна ДТП. Там водій Honda втратив керування та врізався у дерево. Внаслідок зіткнення авто розірвало на дві частини, а водій загинув на місці. У патрульній поліції зазначили, що до трагедії намагалися зупинити машину за перевищення швидкості, але кермувальник не зупинився на їх вимогу. Відомо, що загиблий це чоловік 1995 року народження.
Поліція збирає дані з камер відеоспостереження для встановлення деталей та причин ДТП.
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