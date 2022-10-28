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  • У Дніпрі на Набережній Перемоги сталася аварія: рух тролейбусів призупинили

У Дніпрі на Набережній Перемоги сталася аварія: рух тролейбусів призупинили

Сьогодні 10:13
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Сьогодні, 28 жовтня, близько 7:40 на Набережній Перемоги сталася аварія.

Новости Днепра про У Дніпрі на Набережній Перемоги сталася аварія: рух тролейбусів призупинили

Там автомобіль Mitsubishi врізався в стовп.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Зазначається, що авто рухалося в бік Південного моста. У районі Селянського узвозу водієві стало зле і він втратив керування. У результаті чого машина врізалася в стовп.

На щастя, з водієм все добре. Проте є проблеми в роботі електротранспорту. Тролейбуси поки призупинили рух.

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Новости Днепра про У Дніпрі на Набережній Перемоги сталася аварія: рух тролейбусів призупинилиУкраїнська

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