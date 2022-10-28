У Дніпрі на Набережній Перемоги сталася аварія: рух тролейбусів призупинили

Там автомобіль Mitsubishi врізався в стовп.
Про це повідомляє “Інформатор”.
Зазначається, що авто рухалося в бік Південного моста. У районі Селянського узвозу водієві стало зле і він втратив керування. У результаті чого машина врізалася в стовп.
На щастя, з водієм все добре. Проте є проблеми в роботі електротранспорту. Тролейбуси поки призупинили рух.
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