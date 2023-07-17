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У Дніпрі на мосту протитанковий їжак назавжди зупинив мотоцикліста

Сьогодні 22:00
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У Дніпрі на Південному мосту після зіткнення з протитанковим їжаком загинув мотоцикліст.

Новости Днепра про У Дніпрі на мосту протитанковий їжак назавжди зупинив мотоцикліста

21-річний водій «Honda CB400SF» під час руху Південним мостом у бік вулиці Гаванської не впорався з керуванням та врізався в протитанкового їжака. Під час падіння чоловік розпоров собі живіт і помер на місці ДТП.

Усі обставини аварії встановлювали правоохоронці.

Новости Днепра про У Дніпрі на мосту протитанковий їжак назавжди зупинив мотоцикліста

Джерело: «Дніпро Оперативний»

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