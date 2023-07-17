У Дніпрі на мосту протитанковий їжак назавжди зупинив мотоцикліста

21-річний водій «Honda CB400SF» під час руху Південним мостом у бік вулиці Гаванської не впорався з керуванням та врізався в протитанкового їжака. Під час падіння чоловік розпоров собі живіт і помер на місці ДТП.
Усі обставини аварії встановлювали правоохоронці.
Джерело: «Дніпро Оперативний»
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