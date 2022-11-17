У Дніпрі на Лисиченко зіштовхнулися автобус №38 та ВАЗ: є постраждалі

Про це повідомляє “Інформатор”.
Попередньо відомо, що водій на ВАЗ прямував до Березинського ринку по вулиці Марії Лисиченко. У цей момент автобус рухався у правій смузі в бік Калинової. Водій легковика не впорався з керуванням на слизькій дорозі – та сталася аварія.
Постраждали водій ВАЗ та пасажирка автобуса, їх госпіталізували.
На місці аварії працюють правоохоронці. Вони і будуть встановлювати всі обставини ДТП.
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Александра Лучка
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