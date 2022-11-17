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У Дніпрі на Лисиченко зіштовхнулися автобус №38 та ВАЗ: є постраждалі

Сьогодні 14:33
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Сьогодні, 17 листопада, близько 11.00 на вулиці Марії Лисиченко зіштовхнулися автобус №38 та ВАЗ.

Новости Днепра про У Дніпрі на Лисиченко зіштовхнулися автобус №38 та ВАЗ: є постраждалі

Про це повідомляє “Інформатор”.

Попередньо відомо, що водій на ВАЗ прямував до Березинського ринку по вулиці Марії Лисиченко. У цей момент автобус рухався у правій смузі в бік Калинової. Водій легковика не впорався з керуванням на слизькій дорозі – та сталася аварія.

Постраждали водій ВАЗ та пасажирка автобуса, їх госпіталізували.

На місці аварії працюють правоохоронці. Вони і будуть встановлювати всі обставини ДТП.

Новости Днепра про У Дніпрі на Лисиченко зіштовхнулися автобус №38 та ВАЗ: є постраждалі

Новости Днепра про У Дніпрі на Лисиченко зіштовхнулися автобус №38 та ВАЗ: є постраждалі

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Новости Днепра про У Дніпрі на Лисиченко зіштовхнулися автобус №38 та ВАЗ: є постраждаліУкраїнська

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