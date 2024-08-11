У Дніпрі на Ломівському автомобіль комунальників врізався у кафе

У Дніпрі сьогодні сталася чергова ДТП.

Про це повідомляє Telegram-канал “Хдніпро”.

На Ломівському в аварію потрапив автомобіль комунальників.

Перед виїздом на міст автомобіль врізався в кут кафе.

Водій намагався уникнути зіткнення з іншим автомобілем, який різко загальмував, — йдеться у дописі.

Перехожі дістали травмованого водія з автівки. Його вже ушпиталили до лікарні.

Сьогодні ми писали про те, що у Дніпрі Hyunda після зіткнення з “Таврією” зніс електроопору у Таромському.

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