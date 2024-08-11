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У Дніпрі на Ломівському автомобіль комунальників врізався у кафе

Сьогодні 14:16
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У Дніпрі сьогодні сталася чергова ДТП.

Новости Днепра про У Дніпрі на Ломівському автомобіль комунальників врізався у кафе

Про це повідомляє Telegram-канал “Хдніпро”. 

На Ломівському в аварію потрапив автомобіль комунальників.

Перед виїздом на міст автомобіль врізався в кут кафе.

Водій намагався уникнути зіткнення з іншим автомобілем, який різко загальмував, — йдеться у дописі.

Перехожі дістали травмованого водія з автівки. Його вже ушпиталили до лікарні.

Сьогодні ми писали про те, що у Дніпрі Hyunda після зіткнення з “Таврією” зніс електроопору у Таромському.

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Новости Днепра про У Дніпрі на Ломівському автомобіль комунальників врізався у кафеУкраїнська

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