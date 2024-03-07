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У Дніпрі на Лесі Українки палав будинок

Сьогодні 21:28
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У Дніпрі горів житловий будинок.

Новости Днепра про У Дніпрі на Лесі Українки палав будинок

7 березня о 14:24 до ДСНС надійшло повідомлення про займання житлового будинку, розташованого на вулиці Лесі Українки Амур-Нижньодніпровського району.

Приїхавши на місце події вогнеборці з’ясували, що всередині одноповерхового житлового будинку горить домашнє майно на площі 10 кв. м.

О 15:00 займання ліквідовано. Загиблих та травмованих немає.

Пожежу гасили 7 рятувальників за допомогою 2 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Новости Днепра про У Дніпрі на Лесі Українки палав будинок

Новости Днепра про У Дніпрі на Лесі Українки палав будинок

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