У Дніпрі на Космічній внаслідок ДТП пошкоджено 4 авто: постраждала жінка

За словами поліцейських, Chevrolet рухався зверху Космічної. На повороті він в’їхав в огорожу. Та впала та пошкодила припарковані Citroën та Mazda. Після цього машина зіштовхнулась з ВАЗ, який повертав, та протягнув його близько метра. Постраждала пасажирка ВАЗ.
На місце приїхали патрульні. Виявилося, що водій Chevrolet міг бути п’яний. Потерпілу доставили до лікарні №16.
Усі обставини встановить слідчий з ДТП.
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