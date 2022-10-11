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  • У Дніпрі на Космічній внаслідок ДТП пошкоджено 4 авто: постраждала жінка

У Дніпрі на Космічній внаслідок ДТП пошкоджено 4 авто: постраждала жінка

Сьогодні 19:45
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У вівторок, 11 жовтня, на вулиці Космічній трапилася аварія. Тут водій Chevrolet влетів в огорожу та врізався в ВАЗ. Постраждала жінка.

Новости Днепра про У Дніпрі на Космічній внаслідок ДТП пошкоджено 4 авто: постраждала жінка

За словами поліцейських, Chevrolet рухався зверху Космічної. На повороті він в’їхав в огорожу. Та впала та пошкодила припарковані Citroën та Mazda. Після цього машина зіштовхнулась з ВАЗ, який повертав, та протягнув його близько метра. Постраждала пасажирка ВАЗ.

На місце приїхали патрульні. Виявилося, що водій Chevrolet міг бути п’яний. Потерпілу доставили до лікарні №16.

Усі обставини встановить слідчий з ДТП. 

Новости Днепра про У Дніпрі на Космічній внаслідок ДТП пошкоджено 4 авто: постраждала жінка

Новости Днепра про У Дніпрі на Космічній внаслідок ДТП пошкоджено 4 авто: постраждала жінка

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Новости Днепра про У Дніпрі на Космічній внаслідок ДТП пошкоджено 4 авто: постраждала жінкаУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на Космічній внаслідок ДТП пошкоджено 4 авто: постраждала жінкаРусский

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