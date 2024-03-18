У Дніпрі на кільці Перемоги сталася ДТП: на місці аварії бачили “швидку” (ВІДЕО)

На ж/м Перемога сталася ДТП.

Ввечері 18 березня на житловому масиві Перемога сталася ДТП.

На кільці у бік вулиці Космічної утворився затор через аварію. На місці інциденту також стоїть “швидка”, повідомляє Dnepr.info.

Поруч з місцем ДТП станом на 18:40 ускладнено рух.

Усі обставини з’ясовуватиме патрульна поліція. Наразі інформації про постраждалих не надходило.

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