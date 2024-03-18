У Дніпрі на кільці Перемоги сталася ДТП: на місці аварії бачили “швидку” (ВІДЕО)

Ввечері 18 березня на житловому масиві Перемога сталася ДТП.
На кільці у бік вулиці Космічної утворився затор через аварію. На місці інциденту також стоїть “швидка”, повідомляє Dnepr.info.
Поруч з місцем ДТП станом на 18:40 ускладнено рух.
Усі обставини з’ясовуватиме патрульна поліція. Наразі інформації про постраждалих не надходило.
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