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  • У Дніпрі на кільці Перемоги сталася ДТП: на місці аварії бачили “швидку” (ВІДЕО)

У Дніпрі на кільці Перемоги сталася ДТП: на місці аварії бачили “швидку” (ВІДЕО)

Сьогодні 18:46
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На ж/м Перемога сталася ДТП.

Новости Днепра про У Дніпрі на кільці Перемоги сталася ДТП: на місці аварії бачили

Ввечері 18 березня на житловому масиві Перемога сталася ДТП. 

На кільці у бік вулиці Космічної утворився затор через аварію. На місці інциденту також стоїть “швидка”, повідомляє Dnepr.info.

Поруч з місцем ДТП станом на 18:40 ускладнено рух.

Усі обставини з’ясовуватиме патрульна поліція. Наразі інформації про постраждалих не надходило.

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