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  • У Дніпрі на Калиновій ввечері збили маленьку дівчинку, водій втік: що кажуть правоохоронці

У Дніпрі на Калиновій ввечері збили маленьку дівчинку, водій втік: що кажуть правоохоронці

Сьогодні 12:12
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У Дніпрі водійка збила дівчинку та втекла з місця ДТП.

Новости Днепра про У Дніпрі на Калиновій ввечері збили маленьку дівчинку, водій втік: що кажуть правоохоронці

Ввечері 28 серпня на розі вулиці Юлії Залюбовської та Калинова автомобіль збив маленьку дівчинку. Водій зник з місця події до приїзду поліції, розповіли очевидці в соцмережах. 

На відео, яке виклали свідки, видно, що дівчинку забрала швидка, але інших подробиць не повідомлялося. 

У патрульній поліції Дніпро Інфо розповіли, що до них надходив виклик щодо цієї ДТП. Заявники повідомили, що водійка на автомобілі Шкода збила дитину на пішохідному переході і поїхала з місця. Інформація підтвердилася. Дитину доставили до лікарні. Попередньо, у постраждалої дівчинки забій гомілкостопу.

Патрульні вже з’ясували де проживає водійка, і приїхали до її місця мешкання. Також на місце події викликали слідчого з ДТП, який нині працює з кермувальницею.

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Новости Днепра про У Дніпрі на Калиновій ввечері збили маленьку дівчинку, водій втік: що кажуть правоохоронціУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на Калиновій ввечері збили маленьку дівчинку, водій втік: що кажуть правоохоронціРусский

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