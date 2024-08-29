У Дніпрі на Калиновій ввечері збили маленьку дівчинку, водій втік: що кажуть правоохоронці

У Дніпрі водійка збила дівчинку та втекла з місця ДТП.

Ввечері 28 серпня на розі вулиці Юлії Залюбовської та Калинова автомобіль збив маленьку дівчинку. Водій зник з місця події до приїзду поліції, розповіли очевидці в соцмережах.

На відео, яке виклали свідки, видно, що дівчинку забрала швидка, але інших подробиць не повідомлялося.

У патрульній поліції Дніпро Інфо розповіли, що до них надходив виклик щодо цієї ДТП. Заявники повідомили, що водійка на автомобілі Шкода збила дитину на пішохідному переході і поїхала з місця. Інформація підтвердилася. Дитину доставили до лікарні. Попередньо, у постраждалої дівчинки забій гомілкостопу.

Патрульні вже з’ясували де проживає водійка, і приїхали до її місця мешкання. Також на місце події викликали слідчого з ДТП, який нині працює з кермувальницею.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: