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У Дніпрі на Калиновій вночі горів Hyundai (ФОТО)

Сьогодні 11:06
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Сьогодні вночі на Калиновій горів легковик.

Новости Днепра про У Дніпрі на Калиновій вночі горів Hyundai (ФОТО)

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 02:21.

На місце оперативно прибули вогнеборці. Вони встановили, що на тимчасовій зупинці загорівся Hyundai Accent.

Займання локалізували о 02:43 та ліквідували о 02:49. Вогонь пошкодив багажний відсік на площі 2 кв. м.

Новости Днепра про У Дніпрі на Калиновій вночі горів Hyundai (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі на Калиновій вночі горів Hyundai (ФОТО)

На щастя, ніхто не постраждав.

До гасіння пожежі залучили 5 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі сталася пожежа в елітному ЖК на Сімферопольській: що відомо.

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