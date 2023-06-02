У Дніпрі на Калиновій вночі горів Hyundai (ФОТО)

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 02:21.
На місце оперативно прибули вогнеборці. Вони встановили, що на тимчасовій зупинці загорівся Hyundai Accent.
Займання локалізували о 02:43 та ліквідували о 02:49. Вогонь пошкодив багажний відсік на площі 2 кв. м.
На щастя, ніхто не постраждав.
До гасіння пожежі залучили 5 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі сталася пожежа в елітному ЖК на Сімферопольській: що відомо.
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