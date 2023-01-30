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  • У Дніпрі на Кайдацькому мосту сталася потрійна ДТП: зіткнулися ВАЗ та дві вантажівки (ФОТО)

У Дніпрі на Кайдацькому мосту сталася потрійна ДТП: зіткнулися ВАЗ та дві вантажівки (ФОТО)

Сьогодні 18:18
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Сьогодні, 30 січня, близько 15:35 у Дніпрі на Кайдацькому мосту сталася потрійна аварія.

Новости Днепра про У Дніпрі на Кайдацькому мосту сталася потрійна ДТП: зіткнулися ВАЗ та дві вантажівки (ФОТО)

Як повідомляють у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області, на мосту зіткнулися ВАЗ та дві вантажівки: «Tata LPT 613» та «Isuzu NQR 71P».

Внаслідок зіткнення водія вантажного автомобіля «Isuzu» затиснуло в понівеченій автівці. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструмента деблокували 24-річного чоловіка та передали його працівникам екстреної медичної допомоги для подальшої госпіталізації.

Новости Днепра про У Дніпрі на Кайдацькому мосту сталася потрійна ДТП: зіткнулися ВАЗ та дві вантажівки (ФОТО)

Водії інших транспортних засобів від медичної допомоги відмовилися.

Представники Національної поліції будуть встановлювати всі обставини ДТП.

Новости Днепра про У Дніпрі на Кайдацькому мосту сталася потрійна ДТП: зіткнулися ВАЗ та дві вантажівки (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі на Кайдацькому мосту сталася потрійна ДТП: зіткнулися ВАЗ та дві вантажівки (ФОТО)

Будь ласка, дотримуйтеся правил дорожнього руху та бережіть себе!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі розшукують свідків нещодавньої ДТП на Слобожанському проспекті. 

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Новости Днепра про У Дніпрі на Кайдацькому мосту сталася потрійна ДТП: зіткнулися ВАЗ та дві вантажівки (ФОТО)Українська Новости Днепра про У Дніпрі на Кайдацькому мосту сталася потрійна ДТП: зіткнулися ВАЗ та дві вантажівки (ФОТО)Русский

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