У Дніпрі на Кайдацькому мосту сталася потрійна ДТП: зіткнулися ВАЗ та дві вантажівки (ФОТО)

Сьогодні, 30 січня, близько 15:35 у Дніпрі на Кайдацькому мосту сталася потрійна аварія.

Як повідомляють у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області, на мосту зіткнулися ВАЗ та дві вантажівки: «Tata LPT 613» та «Isuzu NQR 71P».

Внаслідок зіткнення водія вантажного автомобіля «Isuzu» затиснуло в понівеченій автівці. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструмента деблокували 24-річного чоловіка та передали його працівникам екстреної медичної допомоги для подальшої госпіталізації.

Водії інших транспортних засобів від медичної допомоги відмовилися.

Представники Національної поліції будуть встановлювати всі обставини ДТП.

Будь ласка, дотримуйтеся правил дорожнього руху та бережіть себе!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі розшукують свідків нещодавньої ДТП на Слобожанському проспекті.

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