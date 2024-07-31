У Дніпрі на Івана Мазепи не розминулися сміттєвоз та “Жигулі” (ФОТО)

У середу, 31 липня, на проспекті Івана Мазепи сталася ДТП.
Відомо, що на дорозі “не розминулися” сміттєвоз та “Жигулі”.
Попередньо, без постраждалих. На місці працює патрульна поліція, повідомляє Дніпро Інфо.
Рух дещо ускладнено. Проїзна лише частина дороги.
Також ускладнено рух біля станції метро Метробудівників. Тут в ряд стоять три фури “на аварійці”.
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