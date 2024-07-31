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У Дніпрі на Івана Мазепи не розминулися сміттєвоз та “Жигулі” (ФОТО)

Сьогодні 14:54
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У Дніпрі на проспекті Мазепи сталася ДТП.

Новости Днепра про У Дніпрі на Івана Мазепи не розминулися сміттєвоз та

У середу, 31 липня, на проспекті Івана Мазепи сталася ДТП.

Відомо, що на дорозі “не розминулися” сміттєвоз та “Жигулі”. 

Попередньо, без постраждалих. На місці працює патрульна поліція, повідомляє Дніпро Інфо.

Рух дещо ускладнено. Проїзна лише частина дороги. 

Новости Днепра про У Дніпрі на Івана Мазепи не розминулися сміттєвоз та

Також ускладнено рух біля станції метро Метробудівників. Тут в ряд стоять три фури “на аварійці”.

Новости Днепра про У Дніпрі на Івана Мазепи не розминулися сміттєвоз та

Новости Днепра про У Дніпрі на Івана Мазепи не розминулися сміттєвоз та

Новости Днепра про У Дніпрі на Івана Мазепи не розминулися сміттєвоз та

Новости Днепра про У Дніпрі на Івана Мазепи не розминулися сміттєвоз та

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Новости Днепра про У Дніпрі на Івана Мазепи не розминулися сміттєвоз та Українська

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