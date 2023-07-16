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  • У Дніпрі на Гоголя сталася ДТП з велосипедистом: водія двухколесного транспорту госпіталізували (ФОТО)

У Дніпрі на Гоголя сталася ДТП з велосипедистом: водія двухколесного транспорту госпіталізували (ФОТО)

Сьогодні 12:09
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У неділю, 16 липня, у Дніпрі на перехресті вулиць Гоголя та Паторжинського сталася ДТП за участю велосипедиста. Двохколісний транспорт зіштовхнувся з автомобілем SsangYong.

Новости Днепра про У Дніпрі на Гоголя сталася ДТП з велосипедистом: водія двухколесного транспорту госпіталізували (ФОТО)

Аварія сталася приблизно о 10:00. Про це пише “Інформатор Дніпро”. 

За попередньою інформацією, іномарка рухалася зі сторони Січових Стрільців і на перехресті вулиць Паторжинського та Гоголя почала повертати. У цей момент у напрямку Січових Стрільців вулицею Паторжинського рухався чоловік на велосипеді. Зіткнення сталося неподалік пішохідного перехода. 

Велосипедиста з травмами госпіталізували на “швидкій” до лікарні.

Усі обставини та деталі ДТП наразі на місці з’ясовують правоохоронці. 

Новости Днепра про У Дніпрі на Гоголя сталася ДТП з велосипедистом: водія двухколесного транспорту госпіталізували (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі на Гоголя сталася ДТП з велосипедистом: водія двухколесного транспорту госпіталізували (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі на Гоголя сталася ДТП з велосипедистом: водія двухколесного транспорту госпіталізували (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі на Гоголя сталася ДТП з велосипедистом: водія двухколесного транспорту госпіталізували (ФОТО)

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Новости Днепра про У Дніпрі на Гоголя сталася ДТП з велосипедистом: водія двухколесного транспорту госпіталізували (ФОТО)Українська

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