У Дніпрі на Гоголя сталася ДТП з велосипедистом: водія двухколесного транспорту госпіталізували (ФОТО)

Аварія сталася приблизно о 10:00. Про це пише “Інформатор Дніпро”.
За попередньою інформацією, іномарка рухалася зі сторони Січових Стрільців і на перехресті вулиць Паторжинського та Гоголя почала повертати. У цей момент у напрямку Січових Стрільців вулицею Паторжинського рухався чоловік на велосипеді. Зіткнення сталося неподалік пішохідного перехода.
Велосипедиста з травмами госпіталізували на “швидкій” до лікарні.
Усі обставини та деталі ДТП наразі на місці з’ясовують правоохоронці.
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