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  • У Дніпрі на Героїв Крут збили жінку на пішохідному переході: з’явилося відео

У Дніпрі на Героїв Крут збили жінку на пішохідному переході: з’явилося відео

Сьогодні 14:21
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У Дніпрі збили жінку, яка переходила на "зебрі".

Новости Днепра про У Дніпрі на Героїв Крут збили жінку на пішохідному переході: з'явилося відео

13 березня на вулиці Героїв Крут водій збив жінку, яка переходила дорогу на “зебрі”. 

Відео моменту ДТП опублікували в телеграм-каналі “Дніпро Оперативний”. Очевидці повідомляють, що на місці працювала патрульна поліція, яка зафіксувала порушення та буде розбиратися в обставинах аварії. 

Попередньо відомо, що жінка жива. Судячи з відео, водій рухався по проспекту Яворницького, а потім повернув у сторону вулиці Героїв Крут та не помітив дніпрянку, яка у той час переходила дорогу. Втім, остаточні висновки зробить слідчий.

Зазначимо, попри те, що сьогодні гарна погода та дороги проїзді, це вже не перша ДТП за день. Раніше повідомлялося про аварії на Перемозі, Січових Стрільців та поблизу Нового моста. Усюди обійшлося без жертв. Будьте обережні. 

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Новости Днепра про У Дніпрі на Героїв Крут збили жінку на пішохідному переході: з'явилося відеоУкраїнська

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