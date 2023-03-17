У Дніпрі на Донецькому шосе зіткнулися тролейбус та легковик: збирається затор

Сьогодні, 17 березня, на перехресті Донецького шосе та вулиці Березинської сталася аварія.
Там зіткнулися тролейбус та легковий автомобіль.
Про це повідомили місцеві мешканці у соціальній мережі.
Зазначається, що на цій ділянці дороги рух ускладнено, збирається затор.
Тому враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кам’янському невідомий збив велосипедиста та втік.
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Попередньо, на тілі не виявлено тілесних ушкоджень.