У Дніпрі на Донецькому шосе зіткнулися тролейбус та легковик: збирається затор

Враховуйте цю інформацію!

Сьогодні, 17 березня, на перехресті Донецького шосе та вулиці Березинської сталася аварія.

Там зіткнулися тролейбус та легковий автомобіль.

Про це повідомили місцеві мешканці у соціальній мережі.

Зазначається, що на цій ділянці дороги рух ускладнено, збирається затор.

Тому враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кам’янському невідомий збив велосипедиста та втік.

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