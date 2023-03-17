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  • У Дніпрі на Донецькому шосе зіткнулися тролейбус та легковик: збирається затор

У Дніпрі на Донецькому шосе зіткнулися тролейбус та легковик: збирається затор

Сьогодні 15:30
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Враховуйте цю інформацію!

Новости Днепра про У Дніпрі на Донецькому шосе зіткнулися тролейбус та легковик: збирається затор

Сьогодні, 17 березня, на перехресті Донецького шосе та вулиці Березинської сталася аварія.

Там зіткнулися тролейбус та легковий автомобіль.

Про це повідомили місцеві мешканці у соціальній мережі.

Зазначається, що на цій ділянці дороги рух ускладнено, збирається затор.

Тому враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кам’янському невідомий збив велосипедиста та втік. 

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Новости Днепра про У Дніпрі на Донецькому шосе зіткнулися тролейбус та легковик: збирається заторУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на Донецькому шосе зіткнулися тролейбус та легковик: збирається заторРусский

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