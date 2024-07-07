У Дніпрі на Донецькому шосе сталася серйозна ДТП

Автотроща на Донецькому шосе у Дніпрі.

У Дніпрі на Донецькому шосе зіштовхнулись Lexus та Toyota.

Про це повідомляє Інформатор із посиланням на Ситуаційний центр Дніпра.

Інцидент на перехресті Донецького шосе та вулиці Березинської стався вчора, 6 липня, близько 19 години.

За попередньою інформацією, Toyota рухалась по Березинській в напрямку Донецького шосе від ТРЦ “Караван”. Lexus повертав в напрямку Кайдацького мосту.

Автівки рухалися на зелений колір світлофору, але у водія Lexus була перешкода праворуч.

Усі обставини події з’ясовуватимуть слідчі з ДТП.

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