У Дніпрі на Донецькому шосе сталася серйозна ДТП

У Дніпрі на Донецькому шосе зіштовхнулись Lexus та Toyota.
Про це повідомляє Інформатор із посиланням на Ситуаційний центр Дніпра.
Інцидент на перехресті Донецького шосе та вулиці Березинської стався вчора, 6 липня, близько 19 години.
За попередньою інформацією, Toyota рухалась по Березинській в напрямку Донецького шосе від ТРЦ “Караван”. Lexus повертав в напрямку Кайдацького мосту.
Автівки рухалися на зелений колір світлофору, але у водія Lexus була перешкода праворуч.
Усі обставини події з’ясовуватимуть слідчі з ДТП.
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