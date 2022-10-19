У Дніпрі на Донецькому шосе горів автомобіль

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що займання виникло в моторному відсіку автомобіля «Lada» під час руху. Вогонь миттєво охопив моторний відсік легковика та поширився на салон.
Займання локалізували о 09:15 та ліквідували о 09:23. Площа пожежі склала 4 кв. м.
Вогонь пошкодив моторний відсік та салон транспортного засобу «Lada».
На щастя, загиблих та постраждалих немає.
До місця виклику залучили 4 чоловіка особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.
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