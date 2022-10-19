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У Дніпрі на Донецькому шосе горів автомобіль

Сьогодні 12:52
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Сьогодні, 19 жовтня, о 08:53 на лінію «101» повідомили, що на Донецькому шосе горить автомобіль.

Новости Днепра про У Дніпрі на Донецькому шосе горів автомобіль

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що займання виникло в моторному відсіку автомобіля «Lada» під час руху. Вогонь миттєво охопив моторний відсік легковика та поширився на салон.

Займання локалізували о 09:15 та ліквідували о 09:23. Площа пожежі склала 4 кв. м.

Вогонь пошкодив моторний відсік та салон транспортного засобу «Lada».

Новости Днепра про У Дніпрі на Донецькому шосе горів автомобіль

На щастя, загиблих та постраждалих немає.

До місця виклику залучили 4 чоловіка особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

Новости Днепра про У Дніпрі на Донецькому шосе горів автомобіль

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