У Дніпрі на деяких вулицях дозволять їздити швидше

Згідно з рішенням виконавчого комітету Дніпровської міської ради, визначено перелік ділянок вулиць, на яких дозволяється швидкість руху транспортних засобів, у період з 01.04 до 01.11 до 70 км/год:
вул. Набережна Заводська, за виключенням ділянок:
– вул. Набережна Перемоги (від вул. Яружної до вул. Космічної);
– шосе Запорізьке (від вул. Шинної до вул. Аеропортівської);
– шосе Донецьке, від перехрестя з вул. Березинською до дз 5.45 та 5.46 “Дніпро”;
– вул. Сонячна Набережна, від перехрестя з вул. Любарського до мосту Усть-Самарського (за виключенням ділянок за 50 м до нерегульованих пішохідних переходів з обох сторін);
– міст Центральний;
– міст Кайдацький.
У місцях, де змінився швидкісний режим камери автофіксації переналаштовані на актуально дозволену швидкість.
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