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У Дніпрі на деяких вулицях дозволять їздити швидше

Сьогодні 13:44
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У Дніпрі з 1 квітня зміниться швидкісний режим.

Новости Днепра про У Дніпрі на деяких вулицях дозволять їздити швидше

Згідно з рішенням виконавчого комітету Дніпровської міської ради, визначено перелік ділянок вулиць, на яких дозволяється швидкість руху транспортних засобів, у період з 01.04 до 01.11 до 70 км/год:
вул. Набережна Заводська, за виключенням ділянок:

  • за 200 м з обох сторін від перехрестя з вул. Академіка Павлова;
  • від виїзду зі шлаковідвалу до розвороту на міст Кайдацький;
  • за 50 м з обох сторін від нерегульованих пішохідних переходів у районі перехресть із вул. Фатіми Гафурової (СК “Льодова арена” та вул. Метробудівською;

– вул. Набережна Перемоги (від вул. Яружної до вул. Космічної);

– шосе Запорізьке (від вул. Шинної до вул. Аеропортівської);

– шосе Донецьке, від перехрестя з вул. Березинською до дз 5.45 та 5.46 “Дніпро”;

– вул. Сонячна Набережна, від перехрестя з вул. Любарського до мосту Усть-Самарського (за виключенням ділянок за 50 м до нерегульованих пішохідних переходів з обох сторін);

– міст Центральний;

– міст Кайдацький.

У місцях, де змінився швидкісний режим камери автофіксації переналаштовані на актуально дозволену швидкість.

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Новости Днепра про У Дніпрі на деяких вулицях дозволять їздити швидшеУкраїнська

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