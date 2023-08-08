У Дніпрі на дереві знайшли повішеною 17-річну дівчину: що кажуть у поліції

Жахливий інцидент стався на вулиці Січневій.

Там у неділю, 6 серпня, на території приватного домоволодіння на дереві знайшли повішеною 17-річну дівчину.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що дівчина наклала на себе руки, повісившись на тросі на гілці дерева.

Ми звернулися за коментарем до поліції.

Журналісту dnepr.info повідомили, що за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 з додатковою відміткою «самогубство». Усі обставини з’ясовуються.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на ж/м Тополя-3 знайшли у кущах “пошматоване” тіло чоловіка: коментар поліції.

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