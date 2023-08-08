У Дніпрі на дереві знайшли повішеною 17-річну дівчину: що кажуть у поліції

Там у неділю, 6 серпня, на території приватного домоволодіння на дереві знайшли повішеною 17-річну дівчину.
Про це повідомили місцеві Telegram-канали.
Зазначається, що дівчина наклала на себе руки, повісившись на тросі на гілці дерева.
Ми звернулися за коментарем до поліції.
Журналісту dnepr.info повідомили, що за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 з додатковою відміткою «самогубство». Усі обставини з’ясовуються.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на ж/м Тополя-3 знайшли у кущах “пошматоване” тіло чоловіка: коментар поліції.
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Александра Лучка
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