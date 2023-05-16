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  • У Дніпрі на Данила Нечая чоловік стріляв по собаках і людях: коментар поліції

У Дніпрі на Данила Нечая чоловік стріляв по собаках і людях: коментар поліції

Сьогодні 12:27
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На днях на вулиці Данила Нечая чоловік влаштував стрілянину: стріляв по собаках і навіть людях.

Новости Днепра про У Дніпрі на Данила Нечая чоловік стріляв по собаках і людях: коментар поліції

Про це повідомляють представники притулку “Пегас” в соцмережі.

У дописі йдеться, що свідком події став волонтер притулку, чоловік із пістолетом стріляв і в нього. Волонтер викликав поліцію.

Заява написана. Як з’ясувалося, це не перший такий випадок з участю цього нелюда, і постійно його відпускають додому, він робить, що заманеться. Із його слів, він вб’є всіх собак, постріляє, – йдеться у повідомленні.

Представники притулку зазначають, що неодноразово допомагали тваринам, які страждали від дій ось таких “догхантерів”.

Новости Днепра про У Дніпрі на Данила Нечая чоловік стріляв по собаках і людях: коментар поліції

Ми звернулися за коментарем щодо цього інциденту до поліції. Там нам повідомили, що відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство).

Триває слідство.

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Новости Днепра про У Дніпрі на Данила Нечая чоловік стріляв по собаках і людях: коментар поліціїУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на Данила Нечая чоловік стріляв по собаках і людях: коментар поліціїРусский

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