У Дніпрі на Данила Нечая чоловік стріляв по собаках і людях: коментар поліції

На днях на вулиці Данила Нечая чоловік влаштував стрілянину: стріляв по собаках і навіть людях.

Про це повідомляють представники притулку “Пегас” в соцмережі.

У дописі йдеться, що свідком події став волонтер притулку, чоловік із пістолетом стріляв і в нього. Волонтер викликав поліцію.

Заява написана. Як з’ясувалося, це не перший такий випадок з участю цього нелюда, і постійно його відпускають додому, він робить, що заманеться. Із його слів, він вб’є всіх собак, постріляє, – йдеться у повідомленні.

Представники притулку зазначають, що неодноразово допомагали тваринам, які страждали від дій ось таких “догхантерів”.

Ми звернулися за коментарем щодо цього інциденту до поліції. Там нам повідомили, що відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство).

Триває слідство.

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