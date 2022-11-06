У Дніпрі на Барикадній чоловік давив автомобілем людей

У ніч з 5 на 6 листопада в поліцію Дніпра надійшло повідомлення про двох збитих чоловіків у центрі міста. Правоохоронці виїхали на місце події.
Згідно з інформацією ГУНП, на вулиці барикадній водій автомобіля Mercedes навмисно збив 30-річного та 32-річного чоловіка через конфлікт, який між ними виник.
Після скоєного злочину водій авто втік.
Наразі постраждалі у важкому стані в лікарні, а 54-річний місцевий житель, що на них наїхав – затриманий.
За попередньою інформацією злочин він скоїв у стані алкогольного сп’яніння. Правоохоронці повідомили злочинцю про підозру в замаху на вбивство двох людей.Елизавета Бельмас
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