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У Дніпрі на балконі багатоповерхівки оселилося понад 100 кажанів

Сьогодні 09:24
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У Дніпрі рятувальники вилучили з балкону багатоповерхівки більше 100 кажанів.

Новости Днепра про У Дніпрі на балконі багатоповерхівки оселилося понад 100 кажанів

Міні-поселення кажанів знайшли на балконі багатоповерхівки, що на вулиці Велика Діїївська в Новокодацькому районі.

21 лютого мешканці квартири звернулися за допомогою до рятувальників.

Приїхавши на місце, надзвичайники з’ясували, що господар квартири заздалегідь викликав будівельну бригаду, яка демонтувала підвісну стелю та гіпсокартонні стіни лоджії.

Під утеплювачем оселилася ціла зграя кажанів. Рятувальники обережно відловили 140 рукокрилих, перенесли їх в коробку та передали волонтерами.

Тепер кажанами займуться волонтери. Зазначимо, що рукокрилі нерідко селяться на балконах та щілинах багатоквартирних будинків. Якщо ви помітили їх на своєму балконі чи поруч з оселею, не позбавляйтеся від рукокрилих самостійно та не вбивайте їх. 

Новости Днепра про У Дніпрі на балконі багатоповерхівки оселилося понад 100 кажанів

Новости Днепра про У Дніпрі на балконі багатоповерхівки оселилося понад 100 кажанів

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Новости Днепра про У Дніпрі на балконі багатоповерхівки оселилося понад 100 кажанівУкраїнська

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