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У Дніпрі на Антоновича ВАЗ на смерть збив чоловіка

Сьогодні 11:11
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У п'ятницю ввечері, 27 січня, у Дніпрі на вулиці Антоновича сталася смертельна аварія.

Новости Днепра про У Дніпрі на Антоновича ВАЗ на смерть збив чоловіка

Про це повідомляється в Telegram-каналі “Дніпро Оперативний”. 

Пішохід переходив дорогу в невстановленому місці. Водій автомобіля ВАЗ не помітив його, тож не встиг загальмувати. 

Від отриманих травм чоловік загинув на місці. Медики, которі прибули на місце ДТП, констатували його смерть.

Новости Днепра про У Дніпрі на Антоновича ВАЗ на смерть збив чоловіка

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