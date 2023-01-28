У Дніпрі на Антоновича ВАЗ на смерть збив чоловіка

Про це повідомляється в Telegram-каналі “Дніпро Оперативний”.
Пішохід переходив дорогу в невстановленому місці. Водій автомобіля ВАЗ не помітив його, тож не встиг загальмувати.
Від отриманих травм чоловік загинув на місці. Медики, которі прибули на місце ДТП, констатували його смерть.
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