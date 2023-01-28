У Дніпрі на Антоновича ВАЗ на смерть збив чоловіка

У п'ятницю ввечері, 27 січня, у Дніпрі на вулиці Антоновича сталася смертельна аварія.

Про це повідомляється в Telegram-каналі “Дніпро Оперативний”.

Пішохід переходив дорогу в невстановленому місці. Водій автомобіля ВАЗ не помітив його, тож не встиг загальмувати.

Від отриманих травм чоловік загинув на місці. Медики, которі прибули на місце ДТП, констатували його смерть.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: