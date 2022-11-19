У Дніпрі на Антоновича сталася потрійна ДТП: постраждали дві дитини

У Дніпрі сталася потрійна ДТП.

19 листопада на вулиці Антоновича сталася потрійна ДТП. Близько 13 години тут зіткнулися Citroen, BMW та Daewoo.

Попередньо відомо, що в результаті ДТП постраждали дві дитини, про це пише Інформатор. За словами патрульних, водій Citroen рухався у напрямку Степана Бандери та не надав перевагу у русі Daewoo.

Повідомляється, що наразі ускладнений рух у напрямку вулиці Робочої.

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